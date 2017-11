Edouard Philippe raconte des anecdotes sur Emmanuel Macron... sur scène

On le connaissait Premier ministre et écrivain. On le découvre désormais comédien de stand-up. Edouard Philippe s'est risqué lundi 27 novembre dans la soirée au Casino de Paris à cet exercice humoristique venu des Etats-Unis. Selon Closer, présent ce soir-là, l'homme politique a livré quelques anecdotes sur Emmanuel Macron et sa nouvelle vie de Premier ministre.

D'emblée, il livre une surprenante confession: "Je ne connaissais pas bien Emmanuel Macron avant qu'il ne me nomme Premier ministre". Edouard Philippe confie ne l'avoir vu que "trois fois" avant le premier tour des élections présidentielles: "Une fois, c'était à un dîner chez des amis, une fois c'était un déjeuner de travail et une troisième fois pour un café dans son bureau".



Edouard Philippe poursuit son monologue sur une note plus humoristique: "Je l'indique à ceux d'entre vous qui vivraient une forme de surpoids: si vous voulez maigrir, devenez Premier ministre. Moi, j'ai perdu six kilos". Puis, plus sérieusement, il enchaîne: "C'est un moment difficile car vous êtes saisi d'une peur panique mais vous ne pouvez pas en parler. Si vous en parlez et que ça n'arrive pas, vous devrez reconnaître que vous n'avez rien compris".