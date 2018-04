Plus d'international, un format plus long et plus dense et un cadre plus solennel: l'interview d'Emmanuel Macron dimanche soir sur BFMTV, RMC et Mediapart sera "très différente et complémentaire" de celle diffusée jeudi par TF1, a assuré à l'AFP Hervé Beroud, directeur général de BFMTV. Jean-Pierre Pernaut avait interviewé Emmanuel Macron en face à face, sans table et au milieu d'une salle de classe dans l'école d'un petit village normand.

Dimanche, le président et ses deux intervieweurs, Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, seront cette fois assis autour d'une table triangulaire, et dans un cadre prestigieux: le grand foyer du Théâtre national de Chaillot à Paris. Le lieu donne sur les jardins du Trocadéro et la Tour Eiffel, et est en outre situé symboliquement sous le Parvis des droits de l'Homme.