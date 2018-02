Dans ses Mémoires, Jean-Marie Le Pen dévoile comment il a perdu son oeil

Quelques jours seulement avant la sortie, prévue le 1er mars prochain, du premier tome des Mémoires de Jean-Marie Le Pen intitulées Fils de la nation (éditions Muller), Le Parisien s'est procuré quelques extraits de l'ouvrage, dans lequel l'ancien fondateur et leader se confie sur sa jeunesse. Et ce premier livre, qui balaie la période allant de son enfance en Bretagne jusqu'à la création du parti d'extrême-droite en 1972, semble regorger d'anecdotes étonnantes.

Ainsi, la perte de son œil, qui lui valut de porter durant de longues années un bandeau cache-œil avant de finalement opter pour un œil de verre. Il faut remonter à 1965. Ce jour-là, Jean-Marie Le Pen, âgé de 37 ans, participe à Hyères à la mise en place d'un chapiteau censé accueillir quelques heures plus tard Jean-Louis Tixier-Vignancourt, candidat d'extrême-droite à l'élection présidentielle de cette année.

"En maniant le maillet pour enfoncer une sardine où l’on attache les cordes de tension, j’ai un choc à l'œil, on doit m’hospitaliser. Décollement de la rétine. La tuile. Je dois quitter la caravane avant Nice, remonter en train les deux yeux bandés."

Le diagnostic final, c'est un professeur lyonnais qui le lui livre: "hémorragie dans le vitré. Il m’opère, mais je perds la vue d’un œil qui restera sensible à la douleur qu’elle lui cause." Le bandeau, bien plus qu'un accessoire, sert en fait de protection à son organe encore valide: "je risque de perdre l’autre, par un phénomène qu’il nomme pathologie sympathique."