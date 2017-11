Comment Emmanuel Macron trouve du temps pour dîner en amoureux avec Brigitte Macron

L'hebdomadaire Paris Match consacre cette semaine sa couverture au couple présidentiel. Le magazine a pu le suivre pendant une semaine et dévoile comment Brigitte et Emmanuel Macron parviennent à préserver leur intimité malgré l'emploi du temps très chargé du président. On y apprend notamment qu'Emmanuel Macron réserve à son épouse "une soirée par semaine". Et que le samedi soir est aussi consacré à leur famille. Le couple dîne ainsi régulièrement ensemble.