Ce membre du FN radié d'Europe 1 porte plainte pour discrimination

"C'est un quiproquo. Il avait été question qu'il fasse partie d'un groupe d'invités récurrents" dans l'émission Hondelatte Raconte, avait précisé Frédéric Schlesinger, vice-PDG de la radio. Mais après des échanges avec Christophe Hondelatte, et au vu notamment de certains tweets publiés par M. Messiha, "j'ai décidé qu'il ne serait pas invité", avait ajouté le responsable.

"PS, LR, Bondy Blog... tous peuvent parler sauf nous. #Europe1CensureMessiha", avait réagi le membre du Front National sur Twitter, multipliant depuis les messages indignés au sujet de cette décision, comme mardi matin : "Une dictature s'abat sur la France. Résistance".

Jean Messiha avait indiqué que Christophe Hondelatte lui avait proposé d'intervenir une fois par mois dans son émission, et qu'il ne s'y exprimerait pas "en tant que frontiste" mais pour "exposer (son) parcours et (ses) idées". L'idée que le frontiste soit invité régulier sur l'antenne d'Europe 1 avait déclenché des remous sur les réseaux sociaux et une pétition avait été lancée pour appeler la station à réviser sa décision.