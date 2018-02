Bouteilles de vin, coach et pressing: les dépenses insolites des candidats à la présidentielle

La présidente du Front national s’est ainsi vue refuser plus de 40.000 euros pour une "prestation non effectuée" et des "achats d'objets promotionnels invendus". Ces dépenses n'auraient pas été engagées en vue de l'élection ou pour obtenir des voix, note BFMTV.

Jean-Luc Mélenchon s’est quant à lui fait remarquer pour ses goûts en matière de bonnes bouteilles. D’après le Journal officiel qui rapporte la décision de la CNCCFP, Jean-Luc Mélenchon aurait tenté de se faire rembourser pour 13.872 euros de bouteilles de vin: "or, ni le nombre de bouteilles vendues, ni la comptabilité correspondante n'ont été apportés; faute de justifications satisfaisantes, il convient de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, la somme de 13.872 euros".