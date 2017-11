Arrestation de 9 Roumains, soupçonnés du vol de tonnes de produits phytosanitaires en France

Les voleurs, qui agissaient de nuit, pouvaient emporter à chaque larcin plusieurs dizaines de bidons d'engrais ou de désherbants.

Lors d'un seul vol, il leur est arrivé d'emporter plus de sept tonnes de produits à bord d'un camion, a précisé le commandant de gendarmerie Armelle Lamouroux, cheffe de la division du renseignement criminel à l'Office central de lutte contre la délinquance itinérante (OCLDI). L'Office a bénéficié, pour cette enquête, de la présence en son sein d'une policière roumaine, détachée en France.

Le parquet de Colmar a évoqué de son côté un "réseau criminel très structuré", "très actif et transnational", dont les chefs sont des "malfaiteurs chevronnés et aux lourds antécédents judiciaires, tant en France que dans de nombreux Etats membres de l'Union européenne".

La moitié des dix vols, constatés à partir de la fin 2016, ont eu lieu en Alsace. Les autres ont été commis dans le Nord, en Haute-Saône, dans le Maine-et-Loire et dans l'Eure-et-Loir.

Outre la Roumanie, plusieurs perquisitions ont été menées mardi en Allemagne - qui servait "de pays de transit et de point de stockage intermédiaire" -, plus précisément à Leipzig (est), selon le parquet.

Visés par des mandats d'arrêt européen émis par un juge d'instruction de Colmar, les suspects doivent être présentés à la justice française "d'ici quelques semaines", selon le colonel Despres.

Sept ont été interpellés dans la région de Galati (est de la Roumanie), un près de Fribourg-en-Brisgau (sud-ouest de l'Allemagne), et un dernier, considéré comme un "complice", près de Liège (Belgique).

Les investigations ont fait l'objet "d'une coopération renforcée avec les autorités judiciaires et policières roumaines et allemandes, et ont été activement soutenues par Europol", selon le parquet de Colmar.