Alain Madelin escroqué de 600.000 euros par sa secrétaire

L’ancien ministre ne reprend la main sur sa situation financière qu’en août 2015. Son conseiller bancaire lui apprend alors que des mouvements suspects ont eu lieu sur son compte. Tous, qu’ils soient sous forme de virements bancaires ou de chèques, sont en faveur de la secrétaire et de son compagnon.

La secrétaire démasquée reconnaît s’être servie à hauteur de 40.000 euros et rembourse Alain Madelin en décembre 2015. Alertés par les mouvements suspects, les services fiscaux décident de mener l’enquête et découvrent que d’autres détournements ont été opérés par l’assistante pour un total évalué à 430.000 euros.

La quinquagénaire était en réalité accro aux jeux d’argent et au casino et s’était elle-même servie dans les caisses pour se renflouer. Alain Madelin, quant à lui, évalue son préjudice à 611.000 euros. Un "préjudice économique minime" plaide l'avocate de l'ancienne assistante, citée par Le Point. "Comment? On a volé les économies d'Alain Madelin. À 71 ans, il est toujours obligé de travailler!", s'indigne de son côté l'avocat du ministre.