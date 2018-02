Affaire Théo: Valérie Boyer fustige une "fake news d'État"

Elle dénonce ce qu'elle voit comme un acharnement contre les forces de l'ordre, condamnés selon elle de manière unanime par les artistes, les médias et la classe politique, Emmanuel Macron compris, au mépris de la présomption d'innocence. Elle rappelle notamment un tweet d'Emmanuel Macron, qui dénonçait les "violences policières à Aulnay-sous-Bois".

"Aussi, alors que vous souhaitez lutter contre les 'fake news', je vous demande d'ouvrir une enquête afin de faire toute la lumière sur cette affaire qui s'apparente à une 'fake news' d'Etat. Il devient urgent de rendre aux policiers leur honneur bafoué", conclut-elle.

Une confrontation organisée mercredi devait permettre d'avancer sur la question du caractère intentionnel ou non du coup de matraque porté par le policier mis en examen pour viol. Selon Théo, ce coup a été porté "volontairement". Une expertise, transmise récemment au magistrat instructeur et dont l'AFP a eu connaissance, note que le geste du policier était "conforme aux pratiques professionnelles" et réalisé conformément "au discernement possible et exigible de la part d'un policier dans ce genre de situation complexe d'intervention".