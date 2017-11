Affaire FN / Société générale: "très choquant" qu'une banque veuille "mettre à mort un parti politique" pour Dupont-Aignan

Le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a jugé dimanche "très choquant" qu'une banque "essaie de mettre à mort un parti politique" après que la Société générale et HSBC ont clôturé les comptes du Front national.

"Je trouve très choquant qu'une banque essaie de mettre à mort un parti politique. Il y a un vrai problème de financement de la vie politique", a-t-il déclaré lors de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3. "Moi, j'ai financé ma campagne en ne dépensant pas plus que ce que j'avais par le biais des dons des militants, je n'ai pas de dette. Et d'ailleurs, un homme politique qui fait des dettes et dépasse 10 fois son plafond, ne peut pas gérer la France", a-t-il estimé.