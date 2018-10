Accusé de viols, l'ex-secrétaire d'Etat Georges Tron face à la cour d'assises

Après un faux départ l'an dernier, l'audience s'est ouverte mardi pour quatre semaines aux assises à Bobigny: l'ex-secrétaire d'État Georges Tron doit répondre des accusations de viols sur de deux anciennes employées de sa mairie de Draveil (Essonne).

Il comparaît au côté de son ex-adjointe à la Culture, Brigitte Gruel, âgée de 61 ans comme lui. Tous deux nient en bloc. Jugés pour agressions sexuelles et viols en réunion, ils risquent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle.



Virginie Ettel, l'une des deux plaignantes, a tourné ostensiblement le dos à l'élu quand il a pris place dans la salle d'audience, l'air détendu, costume sombre et chemise blanche sans cravate.

"Je suis sereine", avait-elle simplement dit à la presse peu avant.



Le procès s'ouvre une dizaine d'années après les faits reprochés par Virginie Ettel et Eva Loubrieu, âgées aujourd'hui de 41 et 44 ans. Et plus de sept ans après le scandale qui avait coûté à Georges Tron son poste de secrétaire d'État à la Fonction publique en mai 2011, dans le sillage de l'arrestation à New York de l'ex-patron du FMI Dominique Strauss-Kahn, accusé de viol par une femme de chambre.

Les plaignantes affirment que la passion assumée de l'élu pour la réflexologie plantaire était le point de départ d'attouchements et de pénétrations digitales, avec ou sans Brigitte Gruel.



Le procès se tient près d'un an après un premier rendez-vous manqué: en décembre 2017, l'affaire devait être jugée pendant neuf jours mais avait été renvoyée au soir du quatrième. D'incident en incident, les débats avaient pris du retard et le président de la cour avait fini par reporter le procès.

Le conseil de l'accusé, Éric Dupond-Moretti, avait révélé en pleine audience une conversation privée au cours de laquelle le magistrat avait confié à des avocats qu'il aurait préféré "que ce soit une femme qui préside".



Les débats, ponctués d'invectives, avaient commencé quelques semaines après l'onde de choc mondiale née des accusations contre Harvey Weinstein, suivie d'une vague de libération de la parole des femmes.

Lors d'une suspension d'audience, Éric Dupond-Moretti, a déclaré mardi qu'il souhaitait pour ce procès "qu'on ne confonde pas la mission (de la justice) avec le militantisme qu'on nous impose depuis le début".



Le palais de justice n'est "pas l'endroit où l'on exerce des luttes militantes", a-t-il insisté, estimant que les débats se dérouleraient dans la "sérénité" et permettraient de révéler les "mensonges" et les "contradictions" des plaignantes.