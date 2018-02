Accusations contre Hulot: une plainte pour "viol" déposée contre lui en 2008, classée sans suite

Il a reconnu l'existence d'une plainte en 2008, classée "sans suite", de la petite-fille d'un homme politique célèbre, une jeune femme alors "majeure", concernant "des allégations remontant à 1997".

Selon une source proche du dossier, une plainte pour agression sexuelle visant Nicolas Hulot a bien été déposée en 2008 pour des faits qui auraient été commis en 1997 en Corse. "La plainte a été adressée au parquet de Saint-Malo en raison du lieu de résidence de M. Hulot, avant d'être classée sans suite", a précisé cette source.

Elle "a été classée sans suite car non seulement l'affaire était prescrite, mais j'ai été auditionné par les gendarmes à ma demande, et les enquêteurs ont très rapidement considéré qu'il n'y avait absolument rien qui permettait de poursuivre cette affaire", a insisté l'ex-présentateur d'Ushuaïa, 62 ans. "Je n'ai évidemment rien à me reprocher".

>> A LIRE AUSSI - Hulot n'a "pas peur de la vérité mais de la rumeur" et dément les accusations de viol

>> A LIRE AUSSI - Sans mise en examen de Nicolas Hulot, l'Elysée écarte toute démission