A Brégançon, Emmanuel Macron se fait discret

A Brégançon, personne n'a encore vu Emmanuel Macron. Le président de la République, actuellement en vacances, passe un séjour discret et studieux.

Il a reçu la Première ministre britannique Theresa May et prépare les dossiers de la rentrée. Pourtant, dans le village, les habitants et les commerçants espèrent bientôt le croiser.

Mais les apparitions du chef de l'Etat seront probablement rares. Aucune sortie publique n'a été annoncée par l'Elysée pour les deux prochaines semaines.

>> A LIRE AUSSI - A quoi ressemble le fort de Brégançon où Emmanuel Macron va passer ses vacances?