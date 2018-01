Une star des réseaux sociaux violemment recalée par un hôtel de luxe

Avec ses 87.000 abonnés sur YouTube et ses 76.000 followers sur Instagram, Elle Darby pensait être une star des réseaux sociaux et une "influenceuse" 2.0. A tel point que la jeune Irlandaise a cru pouvoir demander, via courrier, des chambres gratuites pour la Saint-Valentin à un hôtel plutôt coté de Dublin. Mais, selon le site Nextinpact qui a repéré l'histoire, la réponse des hôteliers a été plutôt violente...

"Il faut beaucoup de culot pour envoyer un courriel du genre, à défaut de se respecter et d'avoir de la dignité". Dès le départ, le ton est donné, et la suite est bien pire. "Qui va payer le personnel qui s'occupe de vous? Qui va payer les femmes de ménage qui nettoient votre chambre? [...] Peut-être devrais-je dire à mon personnel qu'il apparaîtra dans votre vidéo au lieu de recevoir un salaire pour le travail effectué?".