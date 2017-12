YouTube supprime 150.000 vidéos aux commentaires pédopornographiques

Avec plus de quatre milliards de vidéos vues quotidiennement sur sa plate-forme, YouTube est le poids-lourd de la vidéo sur Internet. Si de plus en plus de Youtubeurs produisent du contenu de très bonne facture, le site est également l'occasion pour des familles d'héberger des petites vidéos personnelles (loisirs, vacances etc...).

Et c'est là que le bât blesse. Selon une récente enquête réalisée par le quotidien britannique Times, de nombreux réseaux de pédopornographie utilisent ces vidéos pour écrire des commentaires plus que douteux. RFI souligne un exemple frappant: en dessous d'une vidéo sur laquelle on peut voir un enfant en maillot de bain, un utilisateur explique vouloir "embrasser la culotte".

Alors, pour ne finalement prendre aucun risque, et sous la pression de nombreuses marques dont les publicités figurent automatiquement au début de ces vidéos, YouTube a dû se résoudre à supprimer 150.000 vidéos qui contenaient des commentaires indésirables. A l'heure actuelle, la plate-forme n’a pas communiqué quant à une éventuelle amélioration de sa modération.