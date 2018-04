Selon la police locale, quelque 10.000 personnes seraient concernées par cette évacuation. Même loin de cette zone, les Berlinois doivent s'adapter. Les transports à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de la capitale sont très perturbés car la principale gare de la ville, Hauptbahnhof, est utilisée par 300.000 voyageurs quotidiens, est à l'intérieur du périmètre d'évacuation.

Depuis le matin, les trains ne s'y arrêtent plus et des policiers y interdisent l'accès à l'aide de bandes rouges et blanches. Le trafic devait être totalement bloqué jusqu'au moins 13H00. De nombreuses stations de tram, bus, métro, de trains de banlieue étaient également fermées jusqu'à 14H00.

A côté de la gare, de nombreux bâtiments publics sont dans la zone rouge, à commencer par les ministères de l'Economie et des transports, un hôpital militaire, le gigantesque complexe en travaux des services de renseignements (BND), le musée d'art contemporain Hamburger Bahnhof et celui de médecine.