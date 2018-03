Une station spatiale chinoise pourrait bientôt s’écraser en France

Après sept ans de bons et loyaux services, Tiangong-1, la première station orbitale chinoise, devrait regagner la Terre entre le 29 mars et le 6 avril, selon une information du Parisien.

Le problème, et non des moindres, est que les Chinois semblent avoir perdu le contrôle de leur engin. Alors qu’elle devait revenir sur terre en douceur, "Palais Céleste" (le nom en mandarin de la station) navigue avec une orbite de plus en plus basse, rendant son entrée dans l’atmosphère inévitable.