Une nouvelle "Maison de l’horreur" découverte: quatre enfants enfermés sans eau ni électricité

Un mois après la découverte d'une "maison de l'horreur" en Californie, la police a découvert à Tucson, en Arizona, une nouvelle bâtisse où vivaient enfermés sans eau ni électricité quatre enfants. Leurs parents, Benito Gutierrez, 69 ans, et Carol, 64 ans, ont été mis en examen pour actes de maltraitances sur les quatre enfants adoptifs, âgés de 6 à 12 ans.

Selon les informations de Tucson News Now, les enfants vivaient enfermés jusqu'à douze heures par jour dans des pièces sans eau ni électricité. Pour se soulager, les enfants devaient se contenter d'un seau. L'un des enfants a réussi à s'échapper de cette "maison de l'horreur". C'est ainsi qu'il a pu alerter la police et permettre à ses frères et sœurs de sortir de ce calvaire.

>> A LIRE AUSSI - EN VIDEO - Maison de l'horreur en Californie: comment les 13 enfants enfermés ont été découverts