Une chaîne de boulangeries remplace Jésus par un friand, les catholiques s'offusquent

Greggs n'a pas l'intention d'abandonner son calendrier de l'avent mais s'est excusé d'avoir choqué, ce qui n'était "pas son intention", rapporte le Guardian. Le calendrier réinterprète les symboles et traditions de Noël à la sauce Greggs et propose un jeu de mot avec la formule Joyeux Noël: "Merry Greggsmas". Le 24 décembre, les acheteurs trouveront une carte cadeau d'une valeur de 5 livres pour la plupart, de 25 livres (28 euros) pour les plus chanceux.