Un skieur réapparaît amnésique à 4600 km de l'endroit d'où il a disparu

Constantinos Filippidis a vécu une étonnante aventure début février. Ce pompier de 49 ans habitant Toronto a disparu le 7 février dernier en skiant avec des amis à Whiteface Mountain dans l'état de New York.

Malgré un important dispositif de police et des hélicoptères, l'homme n'a été retrouvé que six jours plus tard à 6400 km de là à l'aéroport de Sacramento, en Californie. Si Constantinos Filippidis portait les mêmes habits, il arborait une coupe de cheveux différente et avait un nouveau portable. L'homme semblait avoir perdu la mémoire et ignore comment il est arrivé en Californie.

Une seule chose est sûre: il n'a pas pu prendre l'avion, son passeport étant resté dans son hôtel de Whiteface Mountain. Il pense avoir voyagé dans un camion, mais n'en sait pas plus. L'homme se serait blessé la tête dans le camion - ce qui expliquerait la perte de mémoire.