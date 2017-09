Un policier touché par des couteaux volants dans une maison piégée

L'agent en question était formé à se méfier en ouvrant des portes, à plus forte raison quand celles-ci semblent obstruées comme celle de l'appartement en question. "Quand on ouvre une porte, on recule pour se préparer à ce qu'il y a de l'autre côté", a ajouté la responsable de la police. Le piège tendu cette fois était néanmoins une surprise. "En général, on s'attend à un chien ou quelque chose comme ça. Nous ne sommes pas confrontés à des couteaux volants de manière régulière."

La police de St Thomas n'a pas donné plus de précisions sur le stratagème, pour éviter de donner des idées à de mauvais plaisantins.