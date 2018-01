Un "héros" de l'attentat de Manchester reconnaît avoir volé des victimes

Un sans-abri a reconnu mercredi devant la justice britannique avoir volé le sac à main et le téléphone portable appartenant à des victimes de l'attentat de Manchester alors qu'il prétendait leur avoir porté secours. Chris Parker, 33 ans, a plaidé coupable de deux chefs d'inculpation de vol et d'un chef d'inculpation de fraude devant la cour de Manchester.

Des images de caméras de surveillance diffusées à l'audience l'ont montré en train de circuler parmi les victimes de l'attentat-suicide qui a tué 22 personnes le 22 mai 2017 à la Manchester Arena à l'issue du concert de la chanteuse américaine Ariana Grande. L'accusation a soutenu qu'il avait certes apporté "une aide limitée" à des blessés, mais qu'il en avait profité pour commettre des vols.

A plusieurs reprises, Chris Parker s'est rendu auprès de Pauline Healey, blessée dans l'explosion et dont la petite-fille de 14 ans gisait mourante non loin, avant de se pencher sur elle et de s'emparer de son sac à main et de voler son portefeuille. Il a utilisé sa carte bancaire quelques heures plus tard dans un restaurant McDonald's de la ville.

Il a également reconnu avoir dérobé le téléphone portable d'une autre victime, qui ne peut être nommée pour des raisons légales.