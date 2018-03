Un étudiant commande un Uber et termine à 500 kilomètres de chez lui

Ses parents lui avaient conseillé de ne pas participer à cette soirée, ils avaient probablement raison.

Fin février dernier, Kenny Bachman, étudiant à l'université de Virginie Occidentale, décide de quitter la soirée bien arrosée à laquelle il participait avec ses camarades de fraternité dans un bar de Morganstown, ville de cet état de l'est des Etats-Unis. Il est alors trois heures du matin.

Afin de regagner son logement étudiant en toute sérénité, le jeune homme, très alcoolisé au moment des faits, décide d'utiliser le service de VTC Uber explique Slate. Une fois à bord du véhicule, Kenny s'endort, et finit par se réveiller quelques heures plus loin en plein New Jersey, soit à plus de 500 kilomètres de sa destination initiale.