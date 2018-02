Un enfant de 7 ans se rend chez Quick et sort des toilettes la peau arrachée

Un enfant de 7 ans, Mattéo, a été victime d'une mauvaise blague aux conséquences dévastatrices. Comme le rapporte Sudinfo.be, le jeune garçon s'est rendu le 17 janvier dernier avec sa grand-mère dans un Quick de Châtelineau, une commune située non loin de Charleroi. Lors de son repas, l'enfant va aux toilettes. En sortant, il reste discret tout en précisant avoir mal aux fesses.

La mère de l'enfant découvre plus tard dans la journée que son fils est blessé. Elle appelle un ami ambulancier et un médecin. Malgré l'intervention des spécialistes, l'origine des blessures de Mattéo reste mystérieuse et le médecin lui prescrit 10 jours de pommade antibiotique. Ce n'est que bien plus tard que Mattéo raconte sa mésaventure: il est resté collé aux toilettes et a eu la peau des fesses arrachée pour se libérer de la matière collante.