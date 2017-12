Un chat survit à un lavage en machine à laver

"Zéro était collant. Il avait l'air complètement déboussolé et était beaucoup plus mince que d'habitude. Il était très étourdi et a commencé à vomir", a expliqué l'un des fils au média local VG.

Par précaution, le chat a malgré tout été transporté dans une clinique vétérinaire pour y subir des examens. "Nous pouvons confirmer que l'histoire est authentique", a expliqué l'une des médecins. "Comme il s'agissait d'un programme de laine standard, j'évaluerais le lavage à 40 minutes."

Zéro a dû suivre un traitement a base d'analgésiques mais il est désormais totalement guéri.