Un cachalot de 20 tonnes échoué en Polynésie

Un mastodonte échoué. L'association de protection des baleines Mata Tohora a annoncé qu'un cachalot de 12,3 mètres de long et pesant environ 20 tonnes s'est échoué mercredi sur le récif de l'île de Tahaa, en Polynésie française. L'animal mort présente des traces de morsures de requins ou d'orques, mais elles sont "probablement postérieures à l'échouage", selon Agnès Benet, biologiste marin et directrice de Mata Tohora (Oeil de la baleine, en tahitien).. La cause de l'échouage n'est pas connue.

C'est le sixième échouage cette année dans cette collectivité du Pacifique, mais le premier d'un cachalot. Les mammifères échoués sont en général de jeunes baleines à bosse, l'espèce la plus observée en Polynésie. Alors que les jeunes cachalots et les femelles restent toute l'année dans les eaux tropicales, les mâles matures migrent comme les baleines à bosse et commencent donc à quitter les eaux tropicales de la Polynésie, pour rejoindre celles de l'Antarctique.