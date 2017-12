Un Britannique condamné 49 ans plus tard pour le meurtre d'un petit garçon

Près d'un demi-siècle après la mort du petit garçon, David Dearlove, qui a toujours nié les accusations portées contre lui, a été condamné à la prison à vie, avec une peine incompressible de 13 ans.

Aujourd'hui "Paul serait un homme, sans doute marié et aurait probablement des enfants. Cependant, tristement, Paul n'a pas pu vivre sa vie à cause de l'acte cruel de David Dearlove, un homme qui était supposé prendre soin de lui et veiller sur lui", a réagi sa famille dans une déclaration à l'issue du verdict.

"Satisfaite que la justice ait été rendue", la famille a remercié les enquêteurs pour leur travail.

En sortant du tribunal, l'inspecteur Mark Dimelow a rendu hommage à la famille de Paul et aux témoins, saluant leur "courage pour avoir vécu de nouveau ces événements près de 50 ans après".