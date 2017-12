Un avion japonais fait demi-tour à cause d'un passager embarqué par erreur

"Selon les procédures de sécurité de la compagnie, le commandant de bord a décidé de revenir à l'aéroport de départ, où le passager a débarqué", a expliqué sobrement ANA dans un communiqué. "ANA est en train d'enquêter sur la situation pour comprendre pourquoi le passager a embarqué dans l'avion", a précisé la compagnie, s'excusant auprès de tous ses passagers.

"J'aurai passé huit heures dans un avion pour nulle part" a tweeté avec indignation le mannequin américain Christine Teigen, qui se trouvait à bord avec son mari, le musicien et acteur John Legend. "Pourquoi avons-nous dû tous être punis pour l'erreur de cette unique personne? Pourquoi ne pas atterrir à Tokyo et renvoyer l'autre personne? Comment ça se fait que ça n'était pas la meilleure idée, on pourrait se demander? On a tous les mêmes questions", s'est-elle plaint sur le réseau social.