Un autocar recouvert de 1,6 tonne de neige arrêté sur l'autoroute

La police suisse a annoncé dimanche 4 février avoir arrêté, pour des raisons de sécurité, un autocar suédois qui circulait sur une autoroute avec 1,6 tonne de neige accumulée sur son toit. La police du canton de Soleure (nord-ouest de la Suisse) a déclaré qu'elle avait arrêté le véhicule près de la commune d'Oensingen, tandis qu'il circulait sur l'autoroute en direction de Zurich.

"Un contrôle du car suédois a révélé que la couche de neige (sur le toit) faisait plus de 40 centimètres d'épaisseur et pesait plus de 1.600 kilos", a expliqué la police locale dans un communiqué. Conduire avec autant de neige sur le toit présente un "risque important", a-t-elle mis en garde, précisant que des blocs de neige et de glace pouvaient facilement se détacher en route et tomber sur d'autres automobilistes.

Le conducteur du car a été verbalisé pour conduite dangereuse et contraint de retirer la neige de son toit avant de reprendre la route, selon le communiqué.