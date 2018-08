Un 747 déployé pour vaincre les flammes en Californie

La Californie vit actuellement le plus grand incendie de son histoire, le "Mendocino Complex". Et d’autres feux sévissent également dans la région.

Pour y lutter, le département californien de la forêt et de lutte contre les incendies (Cal Fire) a alors fait appel au "Supertanker", un Boeing 747 qui peut larguer plus de 72.000 litres en 6 secondes. Ce qui en fait le plus gros bombardier d’eau au monde.