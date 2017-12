Thaïlande: offrir des funérailles bouddhistes à votre animal adoré, c'est possible

Theerawat Sae-Han est l'heureux fondateur de la société "Pet Funeral Thailand", lancée il y a quatre ans. Il organise plus de 200 funérailles d'animaux de compagnie par mois.

Chats et chiens figurent en bonne place, mais aussi serpents et singes. Même des coqs de combat, tués en affrontant leur adversaire lors de ces joutes très populaires en Thaïlande, sont récompensés de leurs loyaux services avec une crémation bouddhiste en bonne et due forme, explique-t-il.

Son entreprise marche si bien que Theerawat Sae-Han a mis en place un partenariat avec le temple Krathum Suea Pla, où des moines sont en charge de gérer le "Centre des funérailles pour animaux".

"Avant, nous les enterrions dans les parcs. Mais aujourd'hui il est devenu difficile de trouver de l'espace à Bangkok", explique le moine Samu Jumpol, l'un des responsables du temple.