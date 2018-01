Thaïlande: des policiers sanctionnés pour avoir fait la fête avec une rock star arrêtée

Le chanteur avait aggravé son cas en sortant une arme à feu lors de son interpellation à son domicile à Bangkok. Il avait été transféré à Nakhon Si Thammarat, où se trouve le temple devant lequel a été tourné le clip. Mais après sa libération sous caution, le chanteur n'en tenant visiblement plus rigueur à la police, avait posté sur Instagram des photos de lui dînant avec les deux officiers de police, les décrivant comme des "frères".

Un troisième officier de police, à Bangkok, a aussi fait scandale sur les réseaux sociaux pour avoir eu les pouces en l'air sur une photo prise au poste avec Sek, lui même tout sourire. "Merci super-intendant pour avoir rendu ma vie plus facile", écrivait Sek sous la photo. Comme ses deux collègues du sud de la Thaïlande, il a été transféré le temps de l'enquête disciplinaire. Le chanteur Sek s'est quant à lui insurgé contre les accusations de traitement de faveur sur la Toile, assurant n'avoir pas été "privilégié par rapport à d'autres".

La police thaïlandaise est réputée pour sa corruption et son traitement de faveur pour les puissants. Le cas le plus emblématique est celui de Worayuth Yoovidhya, héritier de la fortune Red Bull, responsable d'un accident meurtrier avec sa Ferrari en 2012. Un mandat d'arrêt n'avait été émis que près de cinq ans plus tard par la police thaïlandaise. Et il a pu s'enfuir à l'étranger.