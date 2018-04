La commune d’Ostritz dans l’est de l’Allemagne sera sous haute surveillance vendredi et samedi. Des centaines de néo-nazis doivent se rassembler en ce jour anniversaire de la naissance d’Hitler pour un festival sous haute surveillance alors que plusieurs contre-manifestations sont annoncées..

Ce premier rassemblement intitulé "Schild und Schwert" ("Bouclier et Epée"), qui se déroule sur deux jours, va mobiliser des centaines de policiers, selon les autorités, qui ne livrent pas de chiffre précis. "Vous verrez plusieurs policiers à chaque coin de rue", a toutefois prévenu le chef de la police locale au journal Sächsische Zeitung. Côté polonais, on fait état de "davantage de patrouilles dans la région pour assurer la sécurité". Car outre les participants allemands, des extrémistes venus d'Europe de l'est sont aussi attendus dans la commune d'Ostritz, 2 400 habitants, située dans l'ex-RDA communiste à la frontière avec la Pologne et la République tchèque. Les organisateurs misent sur quelque 800 participants, mais selon des militants du réseau d'extrême-gauche allemand "Antifa", jusqu'à 3 500 néo-nazis sont susceptibles d'être attirés par le festival placé sous le thème de la "Reconquête de l'Europe".