Sa bague est dérobée sur son lit de mort, sa petite-fille lance un avis de recherche

La Québécoise Yvonne Bérard Coutu est morte le 28 janvier dernier à l'âge de 88 ans. Selon sa petite-fille Nathalie Coutu, quelqu'un lui a dérobé sa bague sur son lit de mort. "Cette bague a accompagné ma grand-maman chaque jour de sa vie. Elle a été témoin de chaque moment qu'elle a vécu. Cette bague était la fierté de ma grand-mère!", a-t-elle déclaré à la radio québécoise Energie.

Selon cette dernière, la bague a en outre uniquement une valeur sentimentale: "Selon une bijoutière, au poids pour de l'or, on pourrait avoir à peu près 19$ et pour la bague elle-même peut-être 100$ ou 200$. [...] Cette bague est irremplaçable pour nous. Je souhaite que la personne qui a fait ça ait des remords".

Nathalie Coutu se demande également comment le coupable a bien pu retirer la bague du doigt de sa grand-mère. Celle-ci avait en effet le doigt enflé et "il était impossible de retirer le bijou en or sans forcer", précise le site. Une enquête est en cours et un avis de recherche a été publié dans un journal.