Sperme et pollution de l'air feraient mauvais ménage, selon une étude

Les chercheurs ont tenu compte, statistiquement, de plusieurs facteurs tels que l'âge, l'éducation, l'indice de masse corporelle (qui mesure le surpoids), le tabagisme ou la consommation d'alcool, susceptibles d'influer sur les résultats. Mais, argumente le Pr McConway, "ils ignoraient où travaillaient ces hommes" et n'avaient, par exemple, que des "informations limitées" sur leur exposition à d'éventuels effets nocifs au travail et "donc ne pouvaient pas prendre tout en compte".

Pour sa part, le professeur Allan Pacey, spécialiste britannique d'andrologie relève que l'évaluation de la taille et de la forme des spermatozoïdes (morphologie) est l'un des tests les plus difficiles à réaliser" et peut donc être moins précis. En outre, ce critère ne serait pas aussi cliniquement pertinent qu'on le pensait, d'après de "nombreux médecins et scientifiques", note-t-il dans un commentaire auprès du Science Media Centre de Londres.