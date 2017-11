Une femme lieutenant, un futur marié, un jeune papa: qui sont les militaires à bord du sous-marin argentin?

La lieutenant Eliana María Krawczyk, 35 ans, est la numéro 3 du San Juan. Son titre, "Cheffe des armes", lui confère des pouvoirs étendus et la mainmise sur l'arsenal embarqué sur le sous-marin militaire. Les marins et la mer, c'est souvent une longue histoire. Pas pour Eliana Krawczyk. Originaire de la province de Misiones, voisine du Paraguay et du Brésil, à 1.000 km de l'Atlantique, elle n'a connu la mer qu'à 21 ans.

Enfant, elle rêvait de devenir ingénieure. Une double tragédie familiale, la mort coup sur coup de son frère, dans un accident de voiture, et de sa mère, d'un infarctus, vient tout bouleverser. La jeune femme s'inscrit à l'école navale, avant de se spécialiser dans les sous-marins et d'occuper un poste d'officier à bord du San Juan, une première en Amérique latine.