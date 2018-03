Son fils est devenu un célèbre footballeur, mais elle vit toujours dans un conteneur de stockage

La journée, elle se réfugie dans des cafés et dans la librairie de son quartier pour ne pas avoir froid. Elle paye régulièrement deux euros pour se doucher à la piscine municipale. Pour elle, être séparée de ses enfants est un calvaire: "Plus que tout au monde, ma famille me manque. C'est horrible. Je veux juste comprendre ce que j'ai fait de mal".

Aujourd'hui, elle craint d'être découverte par le personnel du dépôt et de devoir retourner dans la rue. Elle espère que son appel parviendra aux oreilles de son fils et qu'ils pourront se réconcilier.