Si vous détestez le froid en hiver, voici les villes plus chaudes d'Europe

Marre de devoir enfiler vos gants, bonnets et écharpes le matin? Voici les villes où il fait bon passer l'hiver en Europe. Le site Statista a compilé les données de Current Results qui regroupe les températures moyennes des grandes villes d'Europe.

Et pas forcément besoin de quitter la France pour trouver le soleil: Nice et Marseille figurent dans le Top 10 des cités les plus chaudes. Nice (7e) possède une température moyenne de 13,4°C durant l'hiver tandis que la cité phocéenne figure à la 10e place du classement avec une douceur moyenne de 11,9°C.

Pour profiter pleinement de la chaleur hivernale, il faut aller directement à Malte où le mercure affiche une belle moyenne: 15,8°C à La Valette, juste devant la capitale portugaise Lisbonne (15,2°C) et Athènes (14,3°C) qui profitent du doux climat méditerranéen.

En queue de peloton on retrouve évidemment les pays nordiques et d'Europe de l'est. Les allergiques au froid devront éviter en priorité Moscou (-10,7°C de moyenne) et Saint-Pétersbourg (-9,2°C) en Russie. La capitale biélorusse, Minsk, tourne quant à elle autour de -8,3°C de moyenne pour compléter le podium du bas de classement.