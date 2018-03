Sept touristes français arrêtés en Thaïlande pour enlèvement et séquestration

Sept Français âgés de 19 à 32 ans, ont été arrêtés en Thaïlande pour avoir enlevé et séquestré une jeune compatriote vendredi dans le but d'obtenir une rançon. Originaires de Villeneuve-la-Garenne, en région parisienne, les sept jeunes hommes et femmes étaient en vacances à Phuket, précise Le Parisien.

Ils auraient rencontré leur victime, âgée de 21 ans, dans une boîte de nuit de la station balnéaire du sud de la Thaïlande. À l'issue de la soirée, vers 5 heures du matin, ils "forcent" la jeune femme, qu'ils accusent de leur avoir volé 5.000 euros, à les suivre dans la maison qu'ils louent. Là, ils filment son passage à tabac et transmettent les images à la famille de la jeune femme, restée en France, dans le but de la pousser à leur envoyer l'argent supposément volé.

Très inquiète, la famille transfère immédiatement la somme demandée et la jeune femme est libérée. Elle souffre de multiples contusions et a le nez cassé.