Russie: une vidéo parodique fait scandale au sommet de l’Etat

Pour le sociologue russe Viktor Vakhchtaïn, la vidéo des cadets a créé une "panique morale" en Russie, comme en 2012 la "prière punk" anti-Poutine des Pussy Riot dans une cathédrale de Moscou, qui avait valu aux jeunes femmes des peines de prison.

Sauf que dans le cas des adolescents d'Oulianovsk, il n'y a aucune intention politique: "ils souhaitaient seulement ajouter un peu de légèreté dans leur vie très règlementée de cadets d'aviation", assure-t-il.

Pour Natalia Zorkaïa, analyste à l'institut de sondage indépendant Levada, la forte réaction des autorités tient au "sous-texte homoérotique" qu'elles ont perçue dans le clip.

"L'homophobie est très présente dans les sphères politique et médiatique russes et ce puissant discours idéologique influence aussi les autorités locales", rappelle-t-elle à l'AFP. Mais "les jeunes vivent déjà dans une autre réalité et ils n'acceptent pas qu'on leur impose les valeurs traditionnelles russes, la vision religieuse de la moralité".

Les jeunes se filmant pour les soutenir, relève-t-elle, "rêvent de liberté et ils ont moins peur que leurs aînés: on s'en aperçoit quand on les voit manifester avec (l'opposant Alexeï) Navalny" qui a fait descendre des dizaines de milliers d'adolescents dans la rue l'année dernière.

Si certains cadets ont fait part, sous anonymat, de leurs "regrets" et "honte" dans la presse russe, le flot de vidéos de Russes dansant sur les notes de Satisfaction ne cesse de grossir.

"La solidarité est l'un des derniers outils efficaces de la société russe pour faire face à la pression venue d'en-haut", analyse le quotidien Vedomosti.