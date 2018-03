Russie: un petit garçon somnambule retrouvé mort de froid

Le corps de Bogdan, un petit garçon qui vivait avec sa mère dans le village d'Uzhursky en plein cœur de la glaciale Sibérie, a été retrouvé mort au milieu de la nuit en début de semaine.

Comme le signale la publication locale The Siberian Times, le garçonnet, somnambule, se serait levé de sa chambre en pleine nuit et serait parvenu à quitter les lieux, pieds nus et uniquement vêtu d'un léger pyjama.

Ce n'est que quelques heures plus tard que sa mère, âgée quant à elle de 27 ans, s'est aperçue de la disparition. Affolée, elle a suivi les pas de l'enfant dans la neige avant de malheureusement retrouver le cadavre congelé de ce dernier.

Ce n'est pas la première fois que Bogdan était sujet à des crises de somnambulisme, mais jamais par ce froid.