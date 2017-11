Russie: il envoie une photo de grenade dégoupillée à un ami et meurt

"Ecoute, ne fais pas le con", a écrit cet ami dans un message après avoir reçu la photo de la grenade, rapporte The Independent. "Où es-tu", a-t-il demandé ensuite, mais sans jamais recevoir de réponse, et pour cause. Les autorités supposent que la victime n'a pas réussi à replacer la goupille de la grenade, ou bien qu'elle pensait qu'il fallait la jeter pour qu'elle explose.