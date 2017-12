Rétro 2017: Donald Trump, le président qui tweetait trop

Quand Donald Trump n'a plus d'arguments, il recourt alors à l'insulte et à l'attaque personnelle. Le 29 juin, il a violemment pris à partie la co-présentatrice d'une émission de la chaîne MSNBC, Mika Brzezinski, qui avait participé à une fête de Nouvel an en Floride au club privé du président, Mar-a-Lago. Celui-ci lui reprochait les critiques émises à son encontre lors du programme depuis son élection.

Après l'avoir appelée "Crazy Mika au faible QI", Donald Trump a prétendu que la présentatrice "saignait beaucoup à cause d'un lifting" lors de la fête à Mar-a-Lago. Un commentaire qui laisse sans voix, à plus forte raison de la part d'un président -et qui a vite été démenti par des photos. Le 9 janvier, Donald Trump avait déjà attaqué l'actrice "surfaite" Meryl Streep, à cause des critiques exprimées par celle-ci lors de la cérémonie des Golden Globes.