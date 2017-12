Qui arrêtera le tueur en série de chats du sud londonien?

Tony tente aussi, avec ses moyens, de le débusquer. "Mais c'est difficile", confie-t-il. "J'aimerais parfois que ce soit un peu plus comme dans Les Experts", série où les crimes sont résolus via des méthodes scientifiques. Exploitant chaque indice, soucieux de n'écarter aucune éventualité, il finit par tomber sur un revendeur de crânes d'animaux. Las, c'est une fausse piste: "C'est bizarre de faire ça mais ce n'est pas vraiment illégal, et il les importait de Chine".

L'enquête a néanmoins permis de dresser un portrait robot du tueur. Selon Snarl, il s'agirait d'un homme blanc d'une quarantaine d'années, d'environ 1 mètre 80, qui "a vraisemblablement grandi à Croydon". Un mystérieux criminel qui interpelle par ses talents de "dissecteur" et sa capacité à déjouer toute surveillance, souligne Vincent Egan, professeur en criminalistique à l'université de Nottingham. Il "doit être capable d'attirer l'animal, de le tuer sans être griffé, de le disséquer, de placer le corps dans un endroit où il peut être vu, et tout cela discrètement".

En l'espace de deux ans, ce sont 400 victimes qui ont été recensées

Et alors que la liste de ses victimes ne cesse de s'allonger, une question se fait de plus en plus pressante: les chats ne sont-ils qu'une étape? "On sait qu'il existe un lien entre les tueurs en série et des cas de violence contre des animaux", soulignait récemment Andy Collin, responsable de l'enquête policière, sur Sky News. "L'hypothèse, c'est que ce tueur obtient une certaine forme de satisfaction (en tuant des chats). La crainte, c'est qu'il finisse par ne plus l'obtenir. Et qu'il s'en prenne alors aux humains, et notamment aux femmes".