Pour le prince héritier saoudien, le guide suprême iranien est un "nouveau Hitler"

Sur le plan intérieur, Mohammed ben Salmane a par ailleurs qualifié de "grotesques" les accusations selon lesquelles la purge à laquelle il a fait procéder début novembre, qui a touché quelque 200 princes, hommes politique et d'affaires arrêtés ou limogés, était un coup de force de sa part pour mieux asseoir son pouvoir grandissant.

Le prince héritier, qui se prévaut du soutien "d'une majorité de la famille royale", a dit au New York Times que nombre des personnalités placées en détention au Ritz-Carlton de Ryad après ce qui a été présenté comme un coup de filet anticorruption lui avaient maintenant prêté allégeance. Selon lui, la quasi-totalité des personnes arrêtées ont par ailleurs donné leur accord pour un "arrangement" rendant à l'Etat une somme de 100 milliards de dollars évaluée par les autorités judiciaires comme des gains mal-acquis."Environ 1% (d'entre elles) peuvent prouver qu'elles sont propres et les charges sont levées. Et environ 4% contestent les accusations et veulent aller en justice", a ajouté le prince héritier, fils du roi Salmane.

"MBS", nouvel homme fort de l'Arabie saoudite, mène depuis moins de deux ans une politique de réformes drastiques sur le plan économique, social et sociétal qui bouleverse les habitudes dans ce royaume ultra-conservateur dont la moitié de la population a moins de 25 ans.