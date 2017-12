Parmi les animaux vivants, l'éponge de mer est notre plus ancien ancêtre

Selon les résultats d'une toute récente étude, ce sont les éponges de mer qui sont bien la plus ancienne lignée de tous les animaux vivant sur la planète. Cette découverte met ainsi fin à l'un des débats scientifiques les plus passionnés.

De récentes analyses génomiques avaient menées à plusieurs conclusions laissant les scientifiques perplexes et incapables de trancher la question de savoir qui, des éponges ou des cténophores, des organismes marins carnivores transparents plus complexes morphologiquement, étaient le plus ancien de nos ancêtres, expliquent ces chercheurs dont les travaux sont publiés dans la revue scientifique américaine Current Biology.

Mais une nouvelle étude menée par le professeur David Pisani de la faculté des sciences biologiques et de la Terre de l'Université de Bristol (Royaume-Uni) a pu déterminer avec un bon degré de certitude que les éponges étaient bien le plus ancien animal vivant.