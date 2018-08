Onze enfants découverts dans un sordide camp aux États-Unis

La découverte est fortuite mais glaçante. A la recherche d'un petit garçon disparu, la police du Nouveau Mexique est tombée sur un camp de fortune. A l'intérieur: 11 enfants, âgés entre un et 15 ans, sans vêtements ni chaussures. Ils vivaient dans cette zone désertique avec deux hommes et trois femmes et étaient privés d'eau et d'électricité. Ils ont été remis aux services de protection à l'enfance.

Deux hommes ont été arrêtés après l'intervention de la police qui a permis de les localiser, avec les enfants, dans "les pires conditions de vie et de pauvreté que j'aie jamais vues", a confié un officier.

L'opération a été menée en lien avec l'enquête concernant l'enlèvement d'un enfant de trois ans disparu depuis plusieurs mois, a déclaré le bureau du shérif du comté de Taos, au Nouveau Mexique.