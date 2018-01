Nouvelle-Zélande: un ressortissant belge expulsé pour contrebande de... saucisses

Bien souvent, les contrebandiers interpellés par les douanes tentent d'introduire illégalement drogues, alcools ou autres produits de grande valeur.

Ce n'est absolument pas le cas de ce ressortissant belge, indique la version web de la RTBF. Repéré par les douaniers néo-zélandais de l'aéroport d'Auckland dimanche dernier, l'homme dont l'identité et l'âge ne sont pas connus a tenté de faire passer trois petits sachets de... charcuterie sous vide. Le "contrebandier de saucisses" a été prié de quitter immédiatement le territoire.

Pourquoi une telle mesure? Selon les autorités locales, ces "deux produits peuvent être porteurs de maladies potentiellement lourdement dommageables pour l'agriculture de Nouvelle-Zélande". Le "suspect" a reconnu sa volonté de ne pas déclarer les produits.

Afin de protéger la faune et la flore locale contre des bactéries venues de l'extérieur, les états insulaires isolés tels que l’Australie et justement la Nouvelle-Zélande imposent des mesures drastiques et interdisent l'entrée de nombreux produits.