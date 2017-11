Norvège: une commune de Laponie secouée par la révélation de dizaines d'abus sexuels

Une petite commune de Laponie norvégienne a été secouée ce mardi par un grand déballage sur des agressions sexuelles massives exhumées grâce aux témoignages de victimes, après une très longue défiance envers les autorités.

Au terme d'un an et demi d'enquête, la police a annoncé avoir mis au jour plus de 150 cas d'agressions sexuelles, y compris sur de très jeunes enfants, étalées sur plusieurs décennies à Tysfjord, commune de moins de 2.000 habitants nichée au-dessus du cercle polaire arctique.

L'affaire a provoqué une onde de choc dans le royaume nordique par son ampleur mais aussi parce qu'elle révèle le fossé entre la société norvégienne et les Samis (on disait autrefois Lapons), peuple indigène auquel appartiennent la plupart des victimes et des agresseurs.