Norvège: la Cour suprême oblige un éleveur à abattre ses rennes

Un jeune éleveur de rennes sami va être obligé d'abattre une partie de son troupeau à la suite d'un jugement jeudi de la Cour suprême de Norvège. La plus haute juridiction du pays a donné raison à l'Etat qui estime qu'il lui faut réduire des trois quart son troupeau pour assurer une gestion durable des pâturages.

"La Cour suprême a estimé que (...) la décision de réduire le troupeau à 75 rennes était valide", a-t-elle écrit dans un communiqué. Jovsset Ánte Sara, 25 ans, élève 200 rennes et considère que réduire son troupeau l'acculerait à la faillite.

Il estime également que l'abattage obligatoire constitue une violation de l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, en empêchant l'éleveur de perpétuer sa culture et son savoir-faire. Il avait obtenu gain de cause en première et deuxième instance et compte faire appel devant la Cour européenne des droits de l'Homme.